На Тернопільщині у районній лікарні відкрили акушерсько-гінекологічне відділення з ремонтом у понад 1 мільйон гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, впродовж трьох років у гінекологічному стаціонарі тривав капітальний ремонт. У відділенні проведено заміну віконних та дверних блоків, санітарно-технічного устаткування з встановленням душових кабін.

Загалом на ремонтні роботи та хімічну очистку системи опалення було використано 1,039 млн грн.

В урочистому відкриті відремонтованого відділення взяли участь заступник голови ТОДА Юрій Юрик, директор управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук, головний лікар «Монастириського райтермедоб’єднання» Стефанія Підгірна та керівництво району.

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«Гінекологія є однією із важливих складових охорони здоров’я, адже вона стоїть на захисті материнства і дітонародження, значно впливає на демографічну ситуацію. Введення в експлуатацію акушерсько-гінекологічного відділення дасть можливість підвищити якість надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим Монастириського району з населенням понад 34 тисячами осіб», – сказав під час відкриття Богайчук.

На даний час в акушерсько-гінекологічному відділенні з жіночою консультацією функціонує 10 акушерських ліжок, 5 ліжок патології вагітних, 5 гінекологічних ліжок.

У пологовому відділенні організовано цілодобове чергування лікарів акушер-гінекологів.