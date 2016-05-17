Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 28-річного таксиста з Тернополя (фото)
Поліція затримала одного з підозрюваних у вбивстві 28-річного таксиста з Тернополя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.
Про зникнення чоловіка 11 травня повідомив його батько. За його словами, 10 травня увечері його син підібрав поблизу автовокзалу в Тернополі двох пасажирів і поїхав у бік Шумська. Через кілька годин батько зателефонував синові, проте відповів невідомий чоловік. Це викликало підозри у родича таксиста, і він звернувся у поліцію.
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В результаті пошуків тіло таксиста з ознаками насильницької смерті виявили на території Хмельницької області. За фактом навмисного вбивства було розпочато кримінальне провадження.
У ході розслідування правоохоронці затримали одного з підозрюваних. Ним виявився раніше судимий уродженець Зборівського району. Під час обшуку у нього вилучено особисті речі загиблого – обручку та мобільний телефон.
Правоохоронці також встановили особу іншого підозрюваного - мешканця однієї зі східних областей України. Його оголошено у розшук.