На Тернопільщині затримали чоловіка, який розкрадав природне каміння

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 2 м куб природного каменю виявили правоохоронці Бучацького відділення поліції у ході виконання службових обов'язків на території села Звенигород.

Вони побачили вантажний автомобіль марки "ЗІЛ-130", заповнений каменем. Керував транспортом безробітний житель села Медведівці.

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Жодних супровідних документів на вантаж корисних копалин чоловік не мав. У зв'язку з цим транспорт помістили на арештмайданчик до з'ясування деталей.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240 ч. 1 ККУ (порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля).