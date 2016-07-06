На Тернопільщині затримали чоловіка, який розкрадав природне каміння
Жодних супровідних документів на вантаж корисних копалин чоловік не мав
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 2 м куб природного каменю виявили правоохоронці Бучацького відділення поліції у ході виконання службових обов'язків на території села Звенигород.
Вони побачили вантажний автомобіль марки "ЗІЛ-130", заповнений каменем. Керував транспортом безробітний житель села Медведівці.
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Жодних супровідних документів на вантаж корисних копалин чоловік не мав. У зв'язку з цим транспорт помістили на арештмайданчик до з'ясування деталей.
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240 ч. 1 ККУ (порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля).