На Тернопільщині встановили ще один пам’ятник героям Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, урочисто відкрили та освятили меморіальний знак у селі Лопушани Зборівського району.

Участь у відкриття взяли представники місцевої влади, духовенство, представники громадськості.

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«Їхнє життя було прикладом мужності, героїзму і патріотизму. Наші патріоти кров’ю і життям, не чекаючи подяк чи нагород, довели — Україна буде незалежною. Адже її є кому захистити. Дякую всім, хто долучився до створення і відкриття пам’ятника», – сказав під час відкриття голова Зборівської райадміністрації Олександр Парацій.