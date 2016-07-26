На Тернопільщині встановили ще один пам’ятник героям Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО
11:37, 26 липня 2016Тернопіль
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В Тернопільській області встановили ще один пам’ятник героям Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО.
У Лопушанах відкрили пам'ятник / oda.te.gov.ua
Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, урочисто відкрили та освятили меморіальний знак у селі Лопушани Зборівського району.
Участь у відкриття взяли представники місцевої влади, духовенство, представники громадськості.
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«Їхнє життя було прикладом мужності, героїзму і патріотизму. Наші патріоти кров’ю і життям, не чекаючи подяк чи нагород, довели — Україна буде незалежною. Адже її є кому захистити. Дякую всім, хто долучився до створення і відкриття пам’ятника», – сказав під час відкриття голова Зборівської райадміністрації Олександр Парацій.
Новий пам’ятник героям Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО поставиили на Тернопільщині / oda.te.gov.ua
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