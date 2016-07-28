У Тернополі оштрафовано поліцейського, який використав для власних потреб конфіденційні дані

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, поліцейського оштрафували на суму у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідне рішення цього тижня прийняв Тернопільський міськрайсуд за вчинення корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-8 КУпАП.

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Встановлено, що працівник Національної поліції здійснив незаконне розголошення у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома завдяки виконанню службових повноважень.

Суд погодився із доводами прокурора та визнав працівника Національної поліції винним у вчиненні адміністративного правопорушення.