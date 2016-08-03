Правоохоронці перевіряють, чи справді чоловік, який вчора стріляв в центрі Тернополя, є помічником нардепа

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, коментуючи заяву громадського активіста та очевидця подій Сергія Цвика про те, що у затриманого виявили посвідчення помічника народного депутата Руслана Зелика.

«Ми скерували запит народному депутату, зараз цю інформацію перевіряємо», – сказав Богомол.

Він розповів, що учора близько 15 год надійшло два повідомлення про нетверезого, який ходить в центрі з пістолетом, а згодом відкрив з нього стрільбу.

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«Встановлено, що чоловік здійснив 4 постріли у землю з травматичного пістолета. Людей у зоні ураження не було. Ми встановили, що у нього було право на носіння травматичної зброї. Тепер цей дозвіл анулюють. Затриманого доставили в наркодиспансер, однак він відмовився від освідчення на вміст алкоголю. За зовнішніми ознаками у нього був середній степінь сп’яніння ближчий до важкого. Пояснити свою поведінку чоловік не зміг», – розповів Богомол.

За його даними, кримінального провадження за фактом стрільби ще не відкрили, оскільки якщо виявиться, що внаслідок інциденту немає потерпілих або пошкодженого майна, то затриманий нестиме лише адмінвідповідальність за появу в громадському місці у нетверезому стані та хуліганство.

Як повідомляв УНІАН, учора чоловік відкрив стрільбу в дворі багатоквартирного житлового будинку.

Сьогодні в прес-службі ОДА повідомили, що затриманий справді був їхнім працівником і уже звільнений за прогул.