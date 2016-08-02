У Тернополі затримали чоловіка, який відкрив стрільбу із пістолета у дворі багатоквартирного будинку
19:27, 02 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі затримали чоловіка, який відкрив стрільбу із пістолета у дворі.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, повідомлення про чоловіка, який веде стрільбу поблизу будинку на вул. Живова , надійшло до патрульних близько 17 год.
На місці виклику правоохоронці затримали чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння.
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У нього вилучили предмет, схожий на пістолет, який відправили на експертизу.
Патрульні забезпечили охорону порядку на місці інциденту, а із прибуттям слідчо-оперативної групи передали їй затриманого для з’ясування усіх обставин інциденту.
За даним патрульної поліції, потерпілих внаслідок стрільби не зафіксовано.
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