У Тернополі затримали чоловіка, який відкрив стрільбу із пістолета у дворі багатоквартирного будинку

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, повідомлення про чоловіка, який веде стрільбу поблизу будинку на вул. Живова , надійшло до патрульних близько 17 год.

На місці виклику правоохоронці затримали чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння.

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У нього вилучили предмет, схожий на пістолет, який відправили на експертизу.

Патрульні забезпечили охорону порядку на місці інциденту, а із прибуттям слідчо-оперативної групи передали їй затриманого для з’ясування усіх обставин інциденту.

За даним патрульної поліції, потерпілих внаслідок стрільби не зафіксовано.