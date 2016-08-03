Водія Тернопільської ОДА, який відкрив учора стрілянину у центрі міста, звільнили з роботи

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, службовця звільнено через прогул відповідно до п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України.

«За результатами перевірки Сверида Олега Івановича, який з 2014 року працює водієм відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Тернопільської ОДА, розпорядженням голови Тернопільської ОДА від 02 серпня 2016 року №270-к. звільнено з посади», – йдеться в повідомленні прес-служби.

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На недопустимості подібних інцидентів наголосив голова ОДА Степан Барна.

«Працівники органів державної влади повинні мати високі моральні якості. З цієї ситуації має винести урок кожен. Незалежно від посади, рангу, вислуги років, політичної приналежності та інших чинників – людина, яка своїми діями дискредитує діяльність органів державної влади, буде звільнена», - сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, учора в дворі багатоквартирного будинку чоловік у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрільбу з пістолета.