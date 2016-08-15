Відбулася міжнародна піша проща родин мігрантів до Зарваниці
12:44, 15 серпня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині завершилася ХІ Міжнародна піша проща родин мігрантів з Самбора у Зарваницю, яка тривала з 5 по 14 серпня.
Відбулася міжнародна проща до Зарваниці / palomnyk.at.ua
Як передає кореспондент УНІАН, у прощі взяли участь понад півтисячі паломників з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Київської, Закарпатської, Вінницької та Волинської областей, а також мігранти із 10 країн світу.
Паломники упродовж десяти днів подолали пішки 250 кілометрів.
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В рамках прощі у суботу, 13 серпня пройшов фестиваль мігрантської творчості «Любім того, хто поряд є». У неділю відбулося освячення пам'ятної композиції мігрантам.
Завершилася проща Архієрейською Літургією, яку очолили єпископи Василій (Семенюк) та Йосиф (Мілян). На Літургії були присутні представники духовенства Італії.
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