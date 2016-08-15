Відбулася міжнародна піша проща родин мігрантів до Зарваниці

Як передає кореспондент УНІАН, у прощі взяли участь понад півтисячі паломників з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Київської, Закарпатської, Вінницької та Волинської областей, а також мігранти із 10 країн світу.

Паломники упродовж десяти днів подолали пішки 250 кілометрів.

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В рамках прощі у суботу, 13 серпня пройшов фестиваль мігрантської творчості «Любім того, хто поряд є». У неділю відбулося освячення пам'ятної композиції мігрантам.

Завершилася проща Архієрейською Літургією, яку очолили єпископи Василій (Семенюк) та Йосиф (Мілян). На Літургії були присутні представники духовенства Італії.