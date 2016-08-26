У Тернополі рятувальники понад годину гасили пожежу в закинутому будинку (Відео)

У Тернополі 25 серпня рятувальники понад годину гасили пожежу у закинутому будинку.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 15.40 на вул. Чернівецькій. На місце події рятувальники встановили, що горить приватна закинута одноповерхова житлова будівля. О 16 год пожежу було локалізовано, а о 16.47 – ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, перекриття та покрівля орієнтовно на площі 30 м2. Причина виникнення займання встановлюється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter