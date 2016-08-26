У Тернополі рятувальники понад годину гасили пожежу в закинутому будинку (Відео)
12:51, 26 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі 25 серпня рятувальники понад годину гасили пожежу у закинутому будинку.
Фото прес-служба ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 15.40 на вул. Чернівецькій.
Фото прес-служба ДСНС в Тернопільській області
На місце події рятувальники встановили, що горить приватна закинута одноповерхова житлова будівля. О 16 год пожежу було локалізовано, а о 16.47 – ліквідовано.
Фото прес-служба ДСНС в Тернопільській області
Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, перекриття та покрівля орієнтовно на площі 30 м2.
Причина виникнення займання встановлюється.
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