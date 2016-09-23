На Тернопільщині розслідують дії аграріїв, що відмовляються віддавати взятий у лізинг комбайн

Як повідомляє секторі комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, у 2012 році фермери взяли у лізинг під виплату комбайн для обробки землі вартістю 1,35 мільйона гривень. Проте гроші в визначений термін вони не сплатили і лізингова компанія подала на них у суд через борг.

Суд постановив вилучити комбайн у недобросовісних позичальників та повернути його лізинговій компанії. В лютому 2016 представники виконавчої служби прийшли на територію господарства у селі Городниця Підволочиського району, щоб виконати рішення суду, однак їх не пропустили.

Читайте такожНа Тернопільщині передано до суду провадження щодо підприємця, який ухилився від сплати 2 млн грн податків

22 вересня виконавці знову вирішили спробувати вилучити транспорт. За допомогою про забезпечення громадського порядку вони звернулися до правоохоронних органів.

Цього разу виконавцям вдалося потрапити на територію, але ідентифікувати транспорт вони не змогли – номери були збиті, а ідентифікаційні таблички на комбайні не відповідали тим, які мали бути.

При цьому господарники вступили в словесний конфлікт, а врешті лягли під колеса техніки, аби не дати її вилучити.

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення).