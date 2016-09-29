На Тернопільщині посадовці колонії незаконно виробляли деревне вугілля

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи однієї з колоній впродовж 2014-2015 років на території виправного закладу випалювали для подальшого продажу деревне вугілля без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Сировина для вугілля заготовлювалась без будь-яких дозволів на землях лісового фонду, наданих установі виконання покарань у постійне користування.

Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).