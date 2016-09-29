На Тернопільщині посадовці колонії незаконно виробляли деревне вугілля
12:24, 29 вересня 2016Тернопіль
101 0
На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо посадовців колонії, які незаконно виробляли деревне вугілля.
Сировина для вугілля заготовлювалась без будь-яких дозволів на землях лісового фонду / phm.gov.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи однієї з колоній впродовж 2014-2015 років на території виправного закладу випалювали для подальшого продажу деревне вугілля без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Сировина для вугілля заготовлювалась без будь-яких дозволів на землях лісового фонду, наданих установі виконання покарань у постійне користування.
Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter