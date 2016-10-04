У Тернополі нетверезий чоловік при затриманні вдарив в обличчя патрульного
12:13, 04 жовтня 2016Тернопіль
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Встановлено, що дебошир перебував у стані алкогольного сп’яніння.
П'яний дебошир під час затримання вдарив патрульного / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався на Сонячному масиві, куди поліцейські прибули на виклик щодо хуліганських дій місцевого жителя.
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Коли 45-річного чоловіка посадили в поліцейський автомобіль, той завдав удару в обличчя інспектору і продовжував чинити активний опір. Агресивного хулігана вдалося присмирити, лише вдягнувши на нього кайданки.
Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Щодо нього відкрито кримінальне провадження за напад на працінвика поліції при виконанні ними службових обов’язків.
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