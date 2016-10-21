Тернопільщина та Луганщина обмінялися вчителями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, 25 педагогів приїхали на Тернопільщину з метою професійно-педагогічного та культурного обміну досвідом.

Це вчителі початкових класів, української мови і літератури, англійської мови та історії, які представляють різні райони Луганської області.

Гості зі сходу житимуть у районах області, де матимуть змогу ознайомитися з місцевими традиціями.

Як зазначають в ОДА, поїздка подібного формату дозволить вчителям отримати досвід і налагодити дружні відносини з тернопільськими колегами.

На Тернопільщині вчителі з Луганської області перебуватимуть до 17 листопада.

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Акція проводиться в рамках угоди про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю за Всеукраїнським проектом «Змінимо країну разом».

В рамках цього проекту 17 вчителів із Тернопільщини поїдуть на Луганщину. Там вони перебуватимуть з 23 жовтня по 20 листопада.