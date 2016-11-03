На Тернопільщині відкрили відреставровані зали Збаразького замку

Як передає корепсондент УНІАН, участь у відкритті взяли Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, представники місцевої влади.

Учасникам заходу було продемонстровано відреставровані Білий камінний зал, аркові галереї, верхній та нижній вестибюлі, панську вітальню та дзеркальний зал.

У відреставрованих залах відновили епоху середньовіччя, в кожному залі діє експозиція старожитностей, картин, ікон, старовинних меблів, а також влаштовано виставки художніх робіт сучасних майстрів.

Реставрація тривала майже рік.

На даний час завершуються роботи з освітлення та замощення подвір’я замкового палацу, яке буде більше відповідати історичному періоду забудови палацу.

«Зараз Україна переживає не прості часи. Відрадно, що навіть в таких умовах знаходяться кошти на реставрацію пам’яток архітектури, відкриваються нові експозиції. Замки Тернопільщини є родзинкою, заради якої сюди приїжджають люди і ознайомлюються з історією України. Відкриття відреставрованих залів у Збаразькому замку – це крок в майбутнє. Переконаний, що за відродженням духовності настане і відродження нашої держави», – сказав під час виступу Розенко.

Барна зауважив, що держава вклала в відновлення залів Збаразького замку 10 млн грн.

Водночас додав, що в Україні 2018-ий рік проголошено роком відродження культурної спадщини.

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«Ми вирішили займатися відродженням архітектурних пам’яток не конкретно в рік культурної спадщини, а напередодні, щоб продемонструвати, з яким багажем ми підійшли до цього року. Цьому сприяють запроваджені нами свята замків, під час яких проводяться заходи з прибирання та консервації споруд. На наступний рік завдяки коштам Фонду регіонального розвитку ми плануємо забезпечити належні під’їздні шляхи до туристичних родзинок області», – поділився планами Барні.

Він уточнив, що в першу чергу зроблять якісні дороги на гору Бона, де розташовані руїни Кременецької фортеці, а також до печери у селі Кривче.