У Тернополі у зв’язку з аварійними роботами без газу на невизначений термін залишився цілий мікрорайон

10:23, 23 листопада 2016
Тернопіль
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У Тернополі у зв’язку з аварійними роботами в газових мережах без газу на невизначений термін залишився мікрорайон Новий світ.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, подачу газу припинили сьогодні о 10 год ранку.

Без газопостачання залишилися будинки на 21-ій вулиці. Доки працівники ПАТ «Тернопільміськгаз» проводитимуть аварійні роботи і коли відновиться подача газу не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, учора внаслідок вибуху газу в каналізаційних колодязях на вул. Чехова травмовано двох осіб. Один з травмованих отримав 6% опіків тіла.

Внаслідок вибуху в повітря злетіли каналізаційні люки, всього пошкоджено 12 шахтових колодязів.

Обставини та збитки, завдані подією, з'ясовуються.

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