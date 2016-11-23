У Тернополі у зв’язку з аварійними роботами без газу на невизначений термін залишився цілий мікрорайон
10:23, 23 листопада 2016Тернопіль
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У Тернополі у зв’язку з аварійними роботами в газових мережах без газу на невизначений термін залишився мікрорайон Новий світ.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, подачу газу припинили сьогодні о 10 год ранку.
Без газопостачання залишилися будинки на 21-ій вулиці. Доки працівники ПАТ «Тернопільміськгаз» проводитимуть аварійні роботи і коли відновиться подача газу не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, учора внаслідок вибуху газу в каналізаційних колодязях на вул. Чехова травмовано двох осіб. Один з травмованих отримав 6% опіків тіла.
Внаслідок вибуху в повітря злетіли каналізаційні люки, всього пошкоджено 12 шахтових колодязів.
Обставини та збитки, завдані подією, з'ясовуються.
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