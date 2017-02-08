На Тернопільщині у сільській школі встановили сучасні вікна та твердопаливний котел

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, також шкільну котельню перевели на тверде паливо.

«Це вдалося зробити завдяки конструктивній роботі усіх рівнів влади, за рахунок коштів з районного бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Перехід на альтернативний вид палива та заміна вікон дозволить підвищити температурний режим під час навчального процесу. Тепер діти здобуватимуть освіту у кращих, комфортніших умовах», - зазначив голова РДА Віталій Батіг.

Також він повідомив, що перевиконання дохідної частини бюджету дозволило виділити додаткові кошти для покращення матеріально-технічної бази соціальних об’єктів, у тому числі Чабарівської школи.