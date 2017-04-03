На Тернопільщині зареєстровано вже понад 2,5 тисячі переселенців

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив начальник Управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей під час відеонаради з головами райдержадміністрацій.

За його даними, станом на 1 квітня 2017 року у Тернопільській області зареєстровано 175 осіб з АР Крим, та 2 тис. 335 осіб – з території проведення АТО.

«Всі прибулі тимчасово розміщені в приватному секторі та об’єктах соціального захисту області», – уточнив Маслей.

Він додав, що до управлінь Пенсійного фонду України в області звернулась 1 тис. 247 осіб. Станом на 1 квітня 430 особам виплачено пенсії.

У загальноосвітніх навчальних закладах області навчаються 224 внутрішньо переміщених учнів. У професійно-технічні навчальні заклади влаштовано 11 внутрішньо переміщених учнів. У дошкільні навчальні заклади області влаштовано 50 внутрішньо переміщену дитину. До базових центрів зайнятості області звернулось у пошуках роботи 539 осіб, з них працевлаштовано 232 особи. Обласною організацією Товариства Червоного Хреста України надано допомогу 2 тис.509 особам, на загальну суму 625 тис. 350 грн.

Станом на 1 квітня на Тернопільщині додатково можливо розмістити 307 осіб у 27 об’єктах державної і комунальної власності. За період роботи штабу з території області виїхало 1 тис. 512 внутрішньо переміщених осіб. Робота щодо зустрічі та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб триває та знаходиться на постійному контролі обласного Міжвідомчого координаційного штабу.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 2 липня 2014 року створено обласний Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.