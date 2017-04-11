Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» отримала благодійну допомогу з Бельгії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління охорони здоров’я ТОДА, завдяки благодійній організіції із Бельгії «Едегем –Україна», Liliane De Cooman-Bollaerts та уродженцю Тернопільщини Ігорю Вітеньку оновлено фактично весь ліжковий фонд лікарні, що дасть змогу значно покращити умови перебування паліативних хворих.

Від жителів Тернопільшини благодійникам при передачі вантажу подякував начальника управління Володимир Богайчук.

«Своїми вчинками, допомогою нашим лікувально-профілактичним закладам ви вже вкотре демонструєте, що людська доброта не має меж. Співчуття і співпереживання не мають обмежень і кордонів. Щиро дякую від іменні пацієнтів, медичного персоналу лікарні та від усієї команди управління охорони здоров’я за вашу неодноразову допомогу нашій області», – сказав Богайчук.