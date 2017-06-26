На Тернопільщині відбулося свято Скалатського замку (фоторепортаж)

На Тернопільщині відбулося свято Скалатського замку Учора у Скалаті Підволочиського району відбулося Свято старого замку.

Як повідомили УНІАН, в прес-службі облдержадміністрації, подібні заходи вже другий рік поспіль проводять з метою продемонструвати туристам принади області у вигляді збережених старовинних замків.

«Проведення Свята замків було ініційовано головою Тернопільської ОДА Степаном Барною і в області дана ініціатива користується популярністю. Цього року задля різноманіття ми ще й змінили деякі локації. Наприклад, ввели таку локацію як замок у Скалі-Подільській. Очікуємо, що жителі Борщівського району також підтримають дане нововведення», – зазначив під час святкування головний спеціаліст відділу туризму Тернопільської ОДА Ростислав Яцків.

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Скалатський замок з 2001 року входить до складу нацзаповідника «Замки Тернопілля». Тоді ж був створений Скалатський замковий відділ і тоді ж розпочався процес спершу ліквідації аварійного стану споруди, а потім невеликими темпами почали реставрувати чотири вежі замку.

«Було виконано перекриття обох веж, бо без цього втрачається весь сенс реставрації. Крім того, до святкування 500-річчя Скалата було повністю введено в експлуатацію дві вежі – північну та східну, які пристосовані до туристичної діяльності, адже там розміщені експозиції різного напрямку та різного планування. Наразі триває процес реставрації і пристосування південної вежі. Гадаю, що невдовзі за ініціативи дирекції заповідника «Замки Тернопілля» та обласної адміністрації там буде розміщено археологічний музей, адже у нас уже накопичилося багато археологічного матеріалу, який потрібно представити для загального огляду», – зазначив заступник генерального директора з наукової та культурно-просвітницької роботи національного заповідника «Замки Тернопілля» Руслан Підставка.