У Тернополі розпочато розслідування смерті породіллі в пологовому будинку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 5 липня до працівників поліції із заявою звернувся житель обласного центру щодо можливого неналежного виконання лікарями пологового відділення Тернопільської міської лікарні №2 своїх службових обов’язків, що призвело до смерті його 27-річної доньки.

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Повідомлення було внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 140 ч.1 Кримінального кодексу (неналежне виконання професійних обов’язків).

Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський, призначена комісійна судово-медична експертиза щодо обставин та причин смерті молодої жінки.

У рамках кримінального провадження буде надана об’єктивна оцінка діям медичних працівників, які були причетні до обстеження та лікування пацієнтки.