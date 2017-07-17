На Тернопільщині врятували козеня, яке провалилося в десятиметровий колодязь (фото)

11:07, 17 липня 2017
Тернопіль
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Рятувальники спустилися в колодязь глибиною 10 м і підняли козеня на поверхню.

Порятунок козеня / фото ДСНС в Тернопільській області

На Тернопільщині врятували козеня, яке провалилося в колодязь глибиною 10 метрів. Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні ДСНС в Тернопільській області, подія трапилася в с. Цигани Борщівського району.

На місце інциденту виїжджав черговий караул ДПРЧ-8.

Порятунок козеня / фото ДСНС в Тернопільській області

Рятувальники спустилися в колодязь глибиною 10 м і підняли козеня на поверхню.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Запоріжжі врятували косулю, яка застрягла у огорожі ДніпроГЕСу.

Порятунок козеня / фото ДСНС в Тернопільській області

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Теги: #новини Тернопільщини#порятунок козеня