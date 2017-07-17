На Тернопільщині врятували козеня, яке провалилося в десятиметровий колодязь (фото)
11:07, 17 липня 2017Тернопіль
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Рятувальники спустилися в колодязь глибиною 10 м і підняли козеня на поверхню.
Порятунок козеня / фото ДСНС в Тернопільській області
На Тернопільщині врятували козеня, яке провалилося в колодязь глибиною 10 метрів. Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні ДСНС в Тернопільській області, подія трапилася в с. Цигани Борщівського району.
На місце інциденту виїжджав черговий караул ДПРЧ-8.
Порятунок козеня / фото ДСНС в Тернопільській області
Рятувальники спустилися в колодязь глибиною 10 м і підняли козеня на поверхню.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Запоріжжі врятували косулю, яка застрягла у огорожі ДніпроГЕСу.
Порятунок козеня / фото ДСНС в Тернопільській області
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