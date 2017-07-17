На Тернопільщині врятували козеня, яке провалилося в десятиметровий колодязь (фото)

На Тернопільщині врятували козеня, яке провалилося в колодязь глибиною 10 метрів. Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні ДСНС в Тернопільській області, подія трапилася в с. Цигани Борщівського району.

На місце інциденту виїжджав черговий караул ДПРЧ-8.

Рятувальники спустилися в колодязь глибиною 10 м і підняли козеня на поверхню.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Запоріжжі врятували косулю, яка застрягла у огорожі ДніпроГЕСу.