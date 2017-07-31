У Тернополі вночі три екіпажі поліції переслідували вночі п’яного водія

У Тернополі три екіпажі поліції майже 20 хв переслідували сьогодні вночі п’яного водія. Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, автомобіль "СААБ", в якого не працював задній габарит, поліцейські помітили на вул. Крушельницької. На вимогу зупинитися водій не відреагував, а почав тікати.

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Тривалий час на вулицях масиву Дружба його переслідували 3 екіпажі поліції. Водій спробував втекти в прилегле до Тернополя село Підгороднє, де його і затримали.

Встановлено, що за кермом перебував 19-річний тернополянин. В його крові було виявлено 0,94 проміле алкоголю.

Щодо порушника складено протоколи за водіння у нетверезому стані, невиконання вимогу поліцейського про зупинку та несправність технічного засобу.