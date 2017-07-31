ЗМІ дізнались подробиці про російського консула, впійманого нетверезим за кермом під Києвом (відео)

Імовірно, нетверезий працівник російського консульства, якого київські поліцейські зупинили на виїзді із столиці, виявився представником прикордонної служби ФСБ Росії Русланом Требунським. Про це повідомляє ТСН.

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За даними журналістів, його вже ловили раніше за кермом у такому стані, та щоразу відпускали з місця пригоди.

"Така ж ситуація була у квітні 2017 року. Минулого літа його зупинили через порушення ПДР. Тоді номерні знаки на машині не відповідали реєстрації. Через недоторканність дипломата патрульні лише склали рапорт", - йдеться у сюжеті.

Як повідомлялось раніше, у ніч проти понеділка, 31 липня, в районі Бортничів поблизу Києва поліція зупинила авто з російськими дипломатичними номерами. Водій сам зізнався кореспондентові ТСН, що є консулом РФ, проте від подальших коментарів утримався. Так само утримався і від тесту на алкоголь.

"Надійшло орієнтування, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Водій відмовився проходити тест. У зв'язку з цим було викликано консула посольства РФ, який взяв на себе відповідальність доправити транспортний засіб до посольства. Складено рапорт",- повідомив сержант поліції Олександр Ситюк.