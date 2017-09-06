У Тернополі 17-24 вересня відбудеться 15-й Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют».

Як повідомив під час прес-конференції один з організаторів фестивалю, художній керівник Тернопільського обласного академічного драмтеатру Борис Репка, присвячений фестиваль 130-річчю Леся Курбаса.

«Цьогоріч завдяки обласній владі ми отримали фінансування з обласного бюджету, тож мали змогу запросити більше театрів, забезпечити їм проживання», – зауважив Репка.

Читайте такожНа Тернопільщині на легендарній горі 3 вересня відбудеться фестиваль "Дзвони Лисоні"

На фестиваль приїде 6 театральних труп з Києва, свої роботи також представлять Волинський, Рівненський, Чернівецький, Львівський театри, а ще – Тернопільський обласний драмтеатр та обласний театр актора і ляльки.

Журі фестивалю, який задумувався як майданчик для відкриття нових імен в режисурі, також відзначатиме й інші дебюти.

«Хочемо відкрити побільше молодих талантів. Тому журі відзначатиме дебют не лише режисерів, а й акторів, драматургів, композиторів», – зазначив Репка.

Організатори фесту додають, що цього року в програмі буде більше провокативних вистав, щоб глядачі могли іти в ногу з часом та орієнтуватися, як розвивається сучасне театральне мистецтво. Деякі з вистав матимуть вікові обмеження до 18 років.

«На сценах фестивалю вируватимуть пристрасть, кохання, пошук себе у стосунках між чоловіком і жінкою, між людиною і державою. Будуть і провокативні вистави, і несподіване прочитання класики. Театри представлять комедії, драми, фарс», – розповіла керівник літературно-драматургічної частини обласного драмтеатру Ірина Папуша.