На Тернопільщині четвертий день розшукують 55-річного місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель села Сосулівка Чортківського району 8 вересня вийшов з дому і по даний час місце його перебування невідоме.

Чоловікові на вигляд 50-55 років, худорлявої статури, зріст 165-170 см, темне густе волосся, обличчя овальне з вусами.

Був одягнутий у футболку червоного кольору з чорною смугою, спортивні штани чорного кольору.

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Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Чортков 8(03552) 2-12-45, 0673507180 або за телефоном 102 будь-якого відділення поліції.