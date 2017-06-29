На Тернопільщині водолази шукають 7-річну дівчинку, яка втопилася в Дністрі. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора близько 14 год в селі Сновидів Бучацького району в річці Дністер втопилася дівчинка 2010 року народження.

Читайте такожУ Тернополі на озері втопилася жінка На місці події проводяться пошукові роботи, працюють оперативні групи Бучацького відділення поліції та районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Також до пошуків залучено особовий склад ДПРЧ-9 та працівників Чортківської водолазно-рятувальної станції.