За результатами ЗНО-2017 Тернопільська область посіла друге місце в Україні
11:47, 20 вересня 2017Тернопіль
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Першою у рейтингу стала Львівська область. Друге місце посіла Тернопільська область, а третє – Київська.
Обласні центри у таблиці ранжовані за рейтинговим балом \ вчасно
За результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року Тернопільська область посіла друге місце.
Читайте такожНа Тернопільщині одну з сільських шкіл модернізують на 4 млн грн, створивши на її базі опорний навчальний заклад (відео)Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної держадміністрації, для укладання рейтингу проектом Освіта.ua були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Обласні центри у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих випускниками шкіл кожного обласного центру у 2017 році.
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