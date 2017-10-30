На Тернопільщині об’єкти соціальної сфери області стовідсотково забезпечені централізованим опаленням.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна під час селекторної наради щодо проходження опалювального сезону, що відбулася під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.

За даними Барни, опаленням забезпечені 480 дошкільних навчальних закладів, 758 загальноосвітніх навчальних закладів та 63 заклади охорони здоров’я.

«В цілому опалювальний сезон, що розпочався на Тернопільщині з 4 до 25 жовтня, проходить стабільно. В області працює 1277 котелень (97,5 %), у тому числі 74 комунальні (100 %) та 1204 відомчі (97,4 %). До централізованого опалення підключено 797 житлових будинків (100 %)», – повідомив очільник області.

Читайте такожУ Тернополі сьогодні розпочинається опалювальний сезон

Разом з тим він зауважив, шо під час подачі теплоносіїв виникли пориви трубопроводів, як наслідок 5 житлових будинків Тернополя не мали тепла.