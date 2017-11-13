У Тернополі відкрили фотовиставку "Два століття – одна війна"
Експозиція поєднала документальні світлини сучасної російсько-української війни та архівні матеріали часів визвольної боротьби УПА.
У Тернополі відкрили фотовиставку «Два століття – одна війна». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, проект спрямований продемонструвати боротьбу українського народу проти російського панування, від часів УПА до сучасного збройного протистояння на cході.
Виставку відкрили в Українському домі «Перемога».
«Протягом століть українці завжди відстоювали своє право на волю та незалежність, боронили рідну землю від ворога. Це наша історія. Відтак святий обов’язок кожного українського патріота – берегти й шанувати пам’ять про подвиги як наших славних предків, так і героїв сьогодення», – зазначив під час відкриття заступник голови ТОДА Юрій Юрик.
Експозиція поєднала документальні світлини сучасної російсько-української війни та архівні матеріали часів визвольної боротьби УПА. Загалом на виставці представлено 27 знімків. Виставка присвячена 75-й річниці створення Української повстанської армії.
Довідка УНІАН. Кампанія «Два століття – одна війна» – це цикл виставок, присвячених збройній боротьбі українського народу проти російського імперіалізму. Першими містами, в яких відбулася прем’єрна презентація, стали Одеса та Київ. Також виставка була презентована в Канаді.
У рамках проекту заплановано продемонструвати виставку у 25-ти містах України.