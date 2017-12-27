200 дітей з Тернопільщини отримали подарунки в рамках благодійної акції "Від Миколая до Різдва" (Фото)
17:13, 27 грудня 2017Тернопіль
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200 дітей з Тернопільщини отримали подарунки в рамках благодійної акції «Від Миколая до Різдва».
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у торгово-розважальному центрі «Подоляни» для дітей влаштували свято із показом костюмованої вистави та солодкими подарунками.
Паралельно із дійством, що відбувалося у залі, проходила виставка найкращих дитячих малюнків. В обласному центрі були представлені найкращі роботи, які відібрали на попередніх етапах у всіх районах. Для переможців конкурсу також були передбачені подарунки та грамоти.
Мета акції – забезпечити новорічно-різдвяний настрій для потребуючих дітей.
Організатором заходу є відділ сім’ї та молоді ТОДА.
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