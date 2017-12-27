200 дітей з Тернопільщини отримали подарунки в рамках благодійної акції "Від Миколая до Різдва" (Фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у торгово-розважальному центрі «Подоляни» для дітей влаштували свято із показом костюмованої вистави та солодкими подарунками.

Паралельно із дійством, що відбувалося у залі, проходила виставка найкращих дитячих малюнків. В обласному центрі були представлені найкращі роботи, які відібрали на попередніх етапах у всіх районах. Для переможців конкурсу також були передбачені подарунки та грамоти.

Мета акції – забезпечити новорічно-різдвяний настрій для потребуючих дітей.

Організатором заходу є відділ сім’ї та молоді ТОДА.