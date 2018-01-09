На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель – необережність під час паління

У Тернопільській області внаслідок пожежі загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 8 січня о 8:15 у кімнаті житлового будинку у селі Садки Шумського району.

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Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 2 м кв. На місці виявлено труп власника будівлі.

Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце не викликалися.

Як повідомляв УНІАН, загалом в Україні минулого тижня внаслідок пожеж загинули майже 60 осіб.