На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель – необережність під час паління
12:03, 09 січня 2018Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління.
фото УНІАН
У Тернопільській області внаслідок пожежі загинув місцевий житель.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 8 січня о 8:15 у кімнаті житлового будинку у селі Садки Шумського району.
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Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 2 м кв. На місці виявлено труп власника будівлі.
Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління.
Пожежно-рятувальні підрозділи на місце не викликалися.
Як повідомляв УНІАН, загалом в Україні минулого тижня внаслідок пожеж загинули майже 60 осіб.
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