В Україні минулого тижня внаслідок пожеж загинули майже 60 осіб

В Україні минулого тижня внаслідок пожеж загинули 58 осіб.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, загалом з 1 по 7 січня підрозділи ДСНС ліквідували 811 пожеж, на яких врятовано 35 осіб.

Орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, становлять 3 млн 833 тис. грн.

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Також повідомляється, що протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, у результаті якої загинуло троє осіб. Загалом в Україні зареєстровано 977 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 65 осіб.

Крім того, з початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 113 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено1 тис. 120 вибухонебезпечних предметів.

Також минулого тижня на водних об’єктах загинуло 5 осіб.