На Тернопільщині минулого року найбільше зросло виробництво хімічних речовин, продуктів та сигарет

На Тернопільщині у 2017 році індекс промислової продукції становив 108,4% порівняно з 2016 роком.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Тернопільській області, зростання випуску продукції спостерігалося у переробній промисловості на 10,6%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 3,7%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,2%.

У переробній промисловості найбільшого зростання досягнуто на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 26,7%, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 19,3% та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 14,8%.

Водночас найбільший спад випуску промислової продукції спостерігався на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 11,9%).