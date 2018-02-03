Тернопільський магазин оштрафували через дискримінацію жінок в рекламі

Салон вікон та меблів має сплатити стягнення у 850 грн.

У Тернополі рекламодавця оштрафували через сексистські рекламні плакати про продаж металопластикових вікон.

Про це повідомила прес-служба Уповноваженого з прав людини.

Зазначається, що до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло звернення від громадської організації «Ліга захисту жінок «Гармонія Рівних». У листі була скарга на зовнішню рекламу магазину «із зображенням жінки, як сексуального об’єкта, зображення якої нічим не пов’язано із металопластиковими вікнами, москітними сітками, підвіконнями, відливами, які рекламуються».

Секретаріат омбудсмена скерував звернення до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Там після перевірки вирішили накласти на рекламодавця (магазин з продажу вікон «Експерт») стягнення у 850 грн через порушення закону про рекламу та стандарту недискримінаційної реклами за ознакою статі.