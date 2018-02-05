На Тернопільщині в духовному центрі в Зарваниці відбулася тижнева духовна реабілітація воїнів АТО
З 29 січня по 4 лютого в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася чергова духовно-психологічна реабілітація для учасників АТО.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, за благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, у Зарваниці перебували військові із різних куточків України та члени їхніх родин.
З сім’ями працювали експерти з психологічної підтримки та військовий капелан о. Микола Квич.
Окремо проводилися реколекції для дружин та дітей військових.
В єпархії зазначають, що під час тижневої реабілітації військові мали змогу духовно відпочити, молитися перед чудотворною іконою та скріпити духовні сили.
Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку участь у Всеукраїнській прощі беруть десятки тисяч паломників.