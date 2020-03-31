Між небом і землею: прогулянка стежкою верхівками дерев посеред Чорного лісу в німецькому Бад-Вільдбаді

Бад-Вільдбад – курорт посеред Чорного лісу з купою цікавих локацій

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УНІАН.Туризм не знає, коли ви зможете потрапити у конкретно те місце, про яке ми розкажемо нижче, але дуже радимо вам зараз "лісові купання". Якщо ви зайдете на сайт міста Бад-Вільдбад, то прочитаєте, що такі "купання" в лісі пропонують відпочивальникам, як один зі способів оздоровлення. Неквапливої ​​прогулянки лісом достатньо, аби почувати себе добре. "Ліс – це оздоровчий центр, місце радості та натхнення. Дослідження показали, що перебування в лісі зменшує тривожність і депресію, знижує гормони стресу і підвищує життєву силу", – пишуть вони. Думаю, усім таке знадобиться, особливо тепер. Тому приймайте лісові ванни!

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А ми перейдемо до розповіді про згаданий курорт. Бад-Вільдбад хвалить себе, що з цифрою понад 90% є одним із найбільш лісистих місць у відомому Чорному лісі. Про гірський масив Шварцвальд (Schwarzwald), що дослівно перекладається як Чорний ліс і знаходиться на південному заході Німеччини, УНІАН.Туризм уже розповідав вам у матеріалі "Таємничий Чорний ліс: відправна точка – Фрайбург". Тоді ми подорожували з вами південною частиною цього регіону. Загалом площа масиву – понад 16 тисяч квадратних кілометрів. Він практично повністю вкритий густими лісами й щороку манить сюди безліч туристів. Ліси часом настільки непрохідні, що стає зрозуміло, звідки взялася така назва. Чорний ліс у багатьох, насамперед, асоціюється з похмурими казками. А ще тут багато мінеральних джерел, завдяки чому в регіоні з'явилися популярні кліматичні курорти, такі як Баден-Баден або Бад-Вільдбад, які знаходяться у північній частині гірського масиву. Крім того, саме у Шварцвальді бере початок друга за величиною річка Європи – Дунай.

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Бад-Вільдбад (Bad Wildbad) – дуже мальовниче містечко в долині річки Енц з населенням 10 тисяч людей. Воно відоме як оздоровчий курорт ще з 15 століття. Старовинні будиночки, вузенькі вулички, мостики через річку, затишні кафе і багато вазонів з квітами, а над усім цим нависають пагорби Чорного лісу. Краса! У місті багато готелів, пансіонатів, які пропонують різноманітні оздоровчі послуги, зокрема, термальні ванни. Також у цій місцевості розгалужена мережа стежок, як для початківців піших походів, так і для знавців справи, які прокладені так, аби мандрівники побачили найцікавіші локації, а також насолодилися «лісовими купаннями», згадуваними вище. Особливої уваги заслуговують велосипедні маршрути, які тягнуться на десятки кілометрів. Якщо вас зацікавлять деталі цих доріжок, то всю інформацію можете знайти на сайті міста.

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Але найцікавіші локації Бад-Вільдбада знаходяться на гірському плато Соммерберг (Sommerberg, в перекладі - Літня гора) висотою 300 метрів. Є кілька варіантів, як дістатися туди. Перший - легкий, швидкий, але за гроші. На вершину вас може доставити фунікулер. У 2008 році місцева гірська залізниця відсвяткувала 100-річчя. До речі, УНІАН.Туризм раніше розповідав вам про найстарішу гірську залізницю Німеччини у матеріалі "Місто з префіксом «най»: мальовничий Хайдельберг - територія студентів, велосипедів та середньовічної романтики". Трамвайчиком вгору цікаво, плюс, дуже зручні вагончики, з яких відкривається гарний краєвид на місто. Фунікулер ми випробували під час нашої другої поїздки до Бад-Вільдбада. Але Літня гора також доступна пішки. За першого знайомства з курортом ми вирішили пройтися на гору власними ногами, аби трохи порухатися. Є прості маршрути та складніші, зате коротші. Вибрали друге, аби швидше опинитися на вершині. Не скажу, що було важко, але трошки зусиль на підйомах треба було докласти. Дорога зайняла у нас десь 40 хвилин, але йти лісом цікаво, головне - зручне взуття. Плюс, те, що ми побачили на вершині, було того варте.

Прогулянка між небом і землею: стежка верхівками дерев

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У Німеччині дуже популярними є туристичні маршрути, розташовані на рівні верхівок дерев (Baumwipfelpfad). Ці дерев’яні мостики між небом і землею посеред лісу захоплива атракція. Можна відчути себе птахом. ))) Спочатку подібні пішохідні доріжки були задумані для вчених, які досліджували ліси, але потім «маркетинг» видозмінив їхнє застосування, спрямувавши туди потоки туристів. Одна з таких стежок з оглядовою вежею знаходиться на Літній горі. Або фунікулером, або пішки ви опинитесь в одному й тому ж місці – на просторому майданчику з різними кафе, де можна спробувати традиційні німецькі перекуси, якщо вже зголодніли. Чи після усіх ваших пригод повернутися сюди. Звідси є кілька маршрутів для прогулянки. Ми вибрали саме дерев’яним мостиком над ущелиною, який починається десь за 500 метрів. Квитки можна купити на місці, або внизу одночасно з квитком на фунікулер. Наприклад, квиток за 18 євро – це підйом на фунікулері, вхід на Baumwipfelpfad і спуск назад. Інші ціни можете подивитися тут.

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Пішохідна доріжка довжиною 1250 метрів побудована між дерев на висоті від 6 до 19 метрів. На рівні очей годівнички для птахів та білочок, одна з яких позувала на камери, як справжня модель. ))) У деяких місцях можна доторкнутися до верхівок дерев. Коли дивишся вниз, то дух захоплює. Нам пощастило побачити косуль. Протягом всього маршруту є невеликі перешкоди й завдання, як для дорослих, так і для дітей, але вони безпечні. Наприклад, вам треба пройти по мотузці над прірвою і так далі. Також є місця, де ви можете почитати про флору та фауну Чорного лісу, понюхати, як пахнуть деякі рослини. Стежка закінчується входом на величезну споруду висотою 40 метрів у формі зрізаного перевернутого конуса, в якій доріжка серпантином виведе вас нагору. Вражаюча інженерна споруда, неймовірна природа і захопливий панорамний пейзаж на 360°. На цьому оглядовому майданчику відкриваються дивовижні краєвиди на Чорний ліс. Я рекомендую це місце, вражень безліч. Як на мене, воно цікаве в різні пори року, бо ліс змінюється в кольорах: восени він жовто-червоний, взимку – білий, навесні та влітку – зелений. Єдине, людям, які бояться висоти, туди не варто підійматися. Але, думаю, ви то вже й так зрозуміли.

Але це ще не всі пригоди. Якщо хочете більше адреналіну, то на висоті 36 метрів є гірка-труба у вигляді спіралі, якою можна спуститися вниз десь за 2 євро. Ми не ризикнули, зате діти полюбляють цю атракцію (пускають з 7 років).

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Продовжуємо прогулянку далі. Одразу після стежки верхівками дерев знаходиться пригодницький ліс. Це майданчик для всієї родини, де на площі 8 тисяч км² розмістили різні гойдалки, невеликі гірочки, батутну зону. Родзинка лісу – багатоповерховий замок з двома великими гірками, який привертає увагу ще з оглядової вежі. То ідеальне місце для сімей з дітьми. А ми підемо далі Казковою стежкою до ще однієї атракції – підвісного моста Wildline у формі арки. Його довжина 380 метрів, висота – 60 метрів. З нього відкриваються мальовничі краєвиди на долину та Бад-Вільдбад. Тут приплив адреналіну вам гарантований. Для входу на міст потрібно купити додатковий квиток.

Дорогою ви зможете посидіти на лавочці чи за столиком, які розмістили у місцях з найкращими краєвидами. Свіже повітря, лісова атмосфера та запах пригод гарантують вам насичену екскурсію. Думаю, після такої прогулянки ви точно захочете зайти в одну з хатинок місцевої кухні, аби підкріпитися. Ми ж вирішили повечеряти в одному з затишних ресторанів міста. Вибрали столик на вулиці біля річки. Між нами та кафе проходила колія, і лише тоді, коли біля нас проїхав трамвай, я зрозуміла, наскільки тут вузька вуличка. Зате потім було чутно лише дзюрчання води, відчувалось свіже повітря та втома від довгої прогулянки. Здорових вам подорожей!

Мирослава Шульгевич

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