«Все включено»: що робити у разі затримки чи скасування авіарейсу (відео)
Розгублені відпочиваючі скаржаться на відсутність підтримки або пояснень з боку туроператорів, авіакомпанії, деякі туристи вимагали приїзду консула в аеропорт.
УНИАН підготував кілька порад, що робити у разі затримки чи скасування авіарейсу.
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Що робити, аби отримати компенсацію:
1. зафіксувати факт скасування/затримки рейсу;
2. отримати письмову відповідь від представників компанії про причини або скласти з іншими пасажирами акт з описом ситуації;
3. зберігати чеки на їжу, проживання, транспорт;
4. висунути письмову претензію про відшкодування усіх збитків із додаванням усіх документів.
Компенсації, на які може претендувати пасажир
1. 250 євро для рейсів дальністю до 1500 км;
2. 400 євро для рейсів дальністю від 1500 до 3500 км;
3. 600 євро для рейсів дальністю понад 3500 км.
На що може претендувати пасажир у випадку затримки рейсів
1. їжа та напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
2. два безкоштовні дзвінки або відправлення E-mail;
3. готель, якщо час очікування більше доби;
4. трансфер за маршрутом аеропорт-готель-аеропорт.