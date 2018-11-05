На Мальдівах відкрився перший у світі підводний готель

Готель розрахований на дев'ятьох осіб.

На Мальдівах відкрито перший у світі підводний готель, ніч в якому обійдеться любителям гострих відчуттів у $50 тис.

Як повідомляє "СВІТ 24", вілла називається "Корал" і вписана в острівній риф.

В готелі два поверхи - надводний і підводний. На верхньому, надводному, - домашній спортзал, кімната дворецького, приміщення охорони, а також вітальня, кухня, бар і їдальня, яка виходить на терасу.

Читайте такожУ Дубаї знаменитий готель почав подавати золотий капучіно

З розташованого на глибині п'яти метрів підводного поверху відкривається панорамний вид на океан. Тут знаходяться спальня, вітальня і ванна кімната.

У готелі також є ресторан, де подають страви із морепродуктів.

Готель розрахований на дев'ятьох осіб. Його будівництво обійшлося в $15 млн доларів.