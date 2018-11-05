На Мальдівах відкрився перший у світі підводний готель
11:47, 05 листопада 2018Новини туризму
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Готель розрахований на дев'ятьох осіб.
Його будівництво обійшлося в $15 млн доларів / фото Mir24.tv
На Мальдівах відкрито перший у світі підводний готель, ніч в якому обійдеться любителям гострих відчуттів у $50 тис.
Як повідомляє "СВІТ 24", вілла називається "Корал" і вписана в острівній риф.
В готелі два поверхи - надводний і підводний. На верхньому, надводному, - домашній спортзал, кімната дворецького, приміщення охорони, а також вітальня, кухня, бар і їдальня, яка виходить на терасу.
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З розташованого на глибині п'яти метрів підводного поверху відкривається панорамний вид на океан. Тут знаходяться спальня, вітальня і ванна кімната.
У готелі також є ресторан, де подають страви із морепродуктів.
Готель розрахований на дев'ятьох осіб. Його будівництво обійшлося в $15 млн доларів.
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