Україна підвищує вартість електронних віз

З 1 січня збір за оформлення електронної візи для іноземців складе 85 доларів.

Україна з 1 січня 2019 року підвищує вартість оформлення електронних віз до 85 доларів. Про це йдеться в постанові, опублікованій на урядовому порталі.

Читайте такожВідсьогодні українці не платитимуть візовий збір у Таїланді

Зокрема, Кабмін схвалив зміни до правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, якими передбачаються нові процедури 1 січня:

скасування оформлення іноземцям туристичних та ділових віз у пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни) та "Одеса", оскільки їм з квітня 2018 року МЗС централізовано оформляє електронні візи;

збільшення тарифної ставки консульського збору за оформлення е-віз з 65 до 85 доларів;

розширення переліку підстав для оформлення електронної візи. На додаток до ділової та туристичної мети в'їзду запроваджують електронні візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представників ЗМІ.

Нагадаємо, Україна видала першу електронну візу іноземцю в квітні 2018 року.