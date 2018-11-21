Український лоукостер SkyUp оголосив продаж квитків на нові літні напрямки

Для тих, хто чекав на рейси до Європи, оголошено продаж квитків за сімома напрямками.

Новий український лоукост-перевізник SkyUp оголосив масштабний продаж квитків на нові літні напрямки.

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В повідомленні авіакомпанії у соцмережі наведено перелік внутрішніх рейсів у літньому розкладі. Зокрема, Київ-Одеса - від 496 грн; Одеса-Харків - від 496 грн. Ціни вказані за квиток в одну сторону. Польоти почнуться 2 червня.

Для тих, хто чекав на рейси до Європи, оголошено продаж квитків за сімома напрямками. Зокрема, Київ- Батумі - від 1 527 грн; Київ-Ларнака - від 1 527 грн; Київ-Ріміні - від 2 638 грн; Київ-Неаполь - від 2 638 грн; Київ-Сицилія (Катанія) - від 2 638 грн; Київ-Аліканте - від 2 499 грн; Київ-Тенеріфе - від 5 164 грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада український лоукостер SkyUp отримав право на виконання всіх запланованих маршрутів, а 8 листопада SkyUp виконав свій перший рейс в Європу.