В УЗ заявили, що онлайн-система продажу квитків працює в нормальному режимі після збою

6 грудня пасажири купили 281 тис. проїзних документів, з них 63% або 176 тис. - оформили через онлайн-систему продажу квитків, решта 105 тис. - через залізничні каси.

Онлайн-система продажу залізничних квитків в умовах підвищеного попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом працює в нормальному режимі, повідомили в прес-службі акціонерної компанії «Укрзалізниця».

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«Системи продажу квитків "Укрзалізниці" працюють у нормальному режимі. Як свідчить статистика, 6 грудня пасажири придбали 281 тис. квитків проти 347 тис. - показника 5 грудня», - сказано в повідомленні.

Зокрема, в «Укрзалізниці» повідомили, що 6 грудня пасажири купили 281 тис. проїзних документів, з них 63%, або 176 тис. - оформили через онлайн-систему продажу квитків booking@uz.gov.ua, решту 105 тис. - через залізничні каси.

«Вчора в касах вокзалу станції Київ-Пасажирський пасажири купили 15,2 тис. проїзних документів, а напередодні - 14,8 тис.», - додали в прес-службі.

В «Укрзалізниці» нагадали, що для задоволення підвищеного попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період зимових свят перевізник останні дві доби продовжував графік роботи залізничних кас на столичному вокзалі до опівночі.

«Онлайн-система продажу квитків (останні дві доби - УНІАН) працювала в умовах високого навантаження. Цього року в святкові дні залізничники планують перевезти на 7% пасажирів більше, ніж минулого року, для чого буде призначено не менш як 30 додаткових поїздів», - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня, в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" стався масовий збій: незважаючи на зняття необхідної суми, документи на проїзд користувачі не отримали. Тому "Укрзалізниця" запровадила обмеження в роботі онлайн-системи продажу квитків у зв'язку зі збільшенням навантаження у 6 разів.

5 грудня «Укрзалізниця» стабілізувала роботу онлайн-системи продажу залізничних квитків, уточнивши, що клієнти, які здійснили оплату до 19.00, операції яких були підтверджені банком, починають отримувати свої квитки на зазначені електронні ящики. У разі непідтвердження операції банком, кошти будуть повернені на рахунки клієнтів.