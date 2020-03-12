Без паніки. Що відбувається на кордонах України з ЄС

Про закриття автомобільних та пішохідних переходів, а також залізничних контрольних пунктів у Львівській, Закарпатській та Волинській областях у межах карантинних заходів, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-2019, стало відомо увечері 11 березня. Таке рішення було прийнято на нараді Міністерства охорони здоров’я та Державної прикордонної служби.

На контрольно-пропускний пункт «Тиса» на українсько-угорському кордоні, УНІАН приїхав об 11 годин ранку, 12 березня. Перше, що впадає в очі, – територія КПП практично порожня. На в’їзд, може, з десяток машин. На виїзд – одиниці. Пригадуючи черги, які тут тягнулися нещодавно, мало не кілометрами, навіть заздрість бере.

Начальник відділу митного оформлення №3 митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби Віктор Пулик візитові журналістів не дивується, він попереджений, але одразу каже – нічого нового. Він показує територію митного посту, до нас приєднується старша зміни від прикордонників Чопського загону.

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Митники розповідають, що зранку зустрічалися з представниками Угорської Республіки, які переймаються, чи відбудеться закриття пунктів пропуску зі сторони України, чи ні. Старша зміни розповідає: «За великим рахунком, ми чекаємо, що з їхнього боку (з боку Угорщини, Італії, – УНІАН) можуть приїхати хворі люди, але вони ніяких заходів не вживають. Водночас, угорці почули інформацію про можливе закриття окремих пунктів пропуску з нашого боку, тому вже цікавляться. Поки що ми їм нічого не можемо відповісти, крім того, що працюємо у звичайному режимі, адже ніяких офіційних документів з приводу закриття не отримували».

Усі митники працюють у масках та рукавичках, не знімають їх при спілкуванні з водіями та пасажирами автівок і автобусів. Змінюють індивідуальні засоби захисту кожні дві години. Розказуючи це, зізнаються, що пасажиропотік останнім часом порідшав, кількість мікроавтобусів, які повертаються з Італії, теж меншає: «Зі слів подорожуючих, можемо розказати, що Італія теж певною мірою закрита чи перекрита. На в’їзді/виїзді усіх, хто перетинає кордон, питають, куди їдуть та звідки, на який термін. Зважаючи, що багато заробітчан працюють нелегально, вони воліють пересидіти якийсь час, поки вщухне паніка, ніж отримати депортацію», - розповідає один із митників.

«Та ви не нас питайте. Краще йдіть, он, з водієм автобуса поспілкуйтеся, він саме з Італії повертається», - додають його колеги.

Водій Тарас відповідає спершу неохоче, але, побачивши, що його не фотографують, заспокоюється. Запалює цигарку й розповідає, що возив туристичну групу в Рим. Були в Італії недовго, буквально, кілька днів. «Ніде там ніякої паніки немає, – розказує водій. – В Італії ми були всього три дні. Спершу в Римі гуляли, а потім поїхали у Венецію, як і планували, але не потрапили, місто повністю закрите. Чому – ніхто нічого не пояснює. Тепер, ось, вертаємось додому».

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Втім, про те, що Венеція закрита для туристів, було відомо ще у перших числах березня. Тому мандрівникам, які не зуміли потрапити до міста, нарікати потрібно, хіба що, на себе.

На питання про ажіотаж в магазинах Італії Тарас каже, що ніде нічого подібного не бачив. Мовляв, ніхто там не кидається скуповувати пасту чи інші продукти харчування, маски не одягають, хіба поодинокі люди. Втім, за його словами, під час спілкування окремі італійці зізнаються, що їм страшно, коли читають про поширення коронавірусу, але паніки немає: «Там, де є коронавірус, люди не панікують так, як в Україні, де зафіксовано лише одиничні випадки, - каже водій. - Знаєте, в мене таке враження, що в нас люди просто звірі: я, коли повернувся додому, ледве вберіг автобус від того, щоб мені камінням його не побили. Адже у селі знають, що я на Італію туристів вожу. Ну, а як інакше жити? Це ж мій заробіток!».

Та заробіток зараз доволі хиткий. Водій зізнається, що туристичних все менше й менше. Чоловік переймається, що робота практично зупинилася…

Після спілкування з митниками йдемо до прикордонників, які, так би мовити, на передовій – вони зустрічають всіх, хто в’їжджає на територію КПП, міряють температуру.

На зміні четверо прикордонників у масках та рукавичках. У двох з них – сканери. Один перевіряє водіїв та пасажирів у легкових автомобілях, інший оглядає водіїв у вантажівках. «Ми здійснюємо температурний скринінг при в’їзді на територію України всім без винятку – вимірюємо температуру тіла. Якщо вона виявиться підвищеною, то діємо згідно з протоколом, усі працівники ознайомлені з планом дій у таких випадках. Є окремий ізолятор на території КПП, до якого одразу скеровують хворого, а відтак викликаємо лікарів», - коментує представниця Чопського прикордонного загону.

Правоохоронці кажуть, визнали недоцільним постійне чергування бригади «швидкої» на митному посту, адже так цілу бригаду відволікають від надання допомоги іншим людям, мешканцям регіону. Тому пішли іншим шляхом: щоранку на КПП приїжджають медики, залишають контакти тих лікарів, які в цей день чергуватимуть, і їдуть по своїй роботі. В разі потреби, прикордонники знають, кому телефонувати.

Аналогічна ситуація в контрольно-пропускному пункті «Ужгород», розташованому на українсько-словацькому кордоні: ні черг, ні ажіотажу, всі працюють у звичайному режимі.

Звісно, після заяви влади про карантин в Україні, українці активно цікавляться, що відбувається на кордоні: телефонують на гарячі лінії, через знайомих і розпитують, будуть кордони закриватися, чи ні. Існує вірогідність, що закриття КПП може відбутися в ніч з 12 на 13 березня. А поки що відповідь для всіх однакова: чекаємо.

Наталія Петерварі, Закарпаття