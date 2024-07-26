Відомо, що цього року спостерігаються рекордно високі температури в пустелі.

У каліфорнійському національному парку "Долина Смерті" турист отримав опіки третього ступеня після прогулянки босоніж піщаними дюнами. Чоловіка шпиталізували до лікарні в сусідню Неваду, пише The Independent.

Через мовний бар'єр рейнджери повідомили, що не змогли одразу визначити, чи взуття 42-річного бельгійця було пошкоджене, чи він загубив його під час прогулянки.

"Температура землі була б набагато вищою, ніж температура повітря того дня, яка становила близько 123 градусів за Фаренгейтом (50,5 за Цельсієм). Цього літа в Національному парку "Долина Смерті" спостерігалися рекордно високі температури в пустелі, яка знаходиться на 194 фути (59 метрів) нижче рівня моря поблизу лінії Каліфорнія-Невада", - підкреслили у виданні. Відео дня

За словами журналістів, чоловіка доставили до Університетського медичного центру у Лас-Вегасі, де працює опіковий центр. Там кажуть, що влітку багато пацієнтів з Невади та частини Каліфорнії звертаються до цього центру з контактними опіками, які схожі на ті, що отримав бельгієць.

"Розпечені поверхні, такі як асфальт і бетон, також становлять небезпеку катастрофічних опіків у міських районах пустелі на південному заході. Більшість пацієнтів опікового центру в Лас-Вегасі приїжджають з навколишніх міських районів, де влітку температура повітря регулярно досягає тризначних значень", - наголосили у матеріалі.

Крім того, рейнджери парку застерігають мандрівників взагалі не ходити в долину після 10 ранку та залишатися в межах 10 хвилин від автомобіля з кондиціонером. Також вони рекомендують пити багато води, їсти солоні закуски та носити головний убір із сонцезахисним кремом.

Спека у світі - останні новини

Як писав УНІАН, кліматологи зафіксували найспекотніший день за всю історію, яким стало 21 липня.

"Глобальна середня температура повітря на поверхні в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм (62,76 градуса за Фаренгейтом) - трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні минулого року в 17,08 градусів за Цельсієм (62,74 F). Минулого тижня спека обпалила великі території США, Європи та Росії", - зазначили в Reuters.

Після чого 22 липня знову став найспекотнішим днем в історії. Останнього разу рекорд було встановлено чотири дні поспіль на початку липня 2023 року.

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