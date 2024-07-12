Пустеля Чилі дивує рідкісним зимовим цвітінням.

Піщані дюни найпосушливішої пустелі на нашій планеті останніми днями вкрилися білими і пурпуровими квітами. Як повідомляє Reuters, напередодні в Атакамі пройшли дощі, які і стали причиною цвітіння.

Атакаму прозвали "квітучою пустелею", адже стійке насіння і цибулини в ній витримують сувору погоду і кожні кілька років навесні з'являються у вигляді квітів. Однак нещодавні проливні дощі, спричинені явищем Ель-Ніньо, змусили їх зацвісти раніше.

За словами вчених, цвітіння ще недостатньо, щоб офіційно вважатися виникненням "квітучої пустелі". Але в найближчі кілька тижнів очікується ще більше дощів, що може призвести до цвітіння на більшій території.

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Востаннє раннє цвітіння Атаками спостерігалося 2015 року.

Смертоносні хвилі спеки у 2024 році - що відомо

Цього року в різних країнах Північної та Південної Америки, Африки, Європи та Азії вже спостерігалася рекордна спека. У Мексиці та Центральній Америці кілька тижнів аномальної спеки разом із тривалою посухою спричинили гостру нестачу води та десятки смертей.

Екстремальна спека в Саудівській Аравії обернулася трагедією: понад 1000 людей загинули під час паломництва до Мекки.

В Індії температура сягала +48,9° протягом тривалого часу, що вплинуло на мільйони людей, а в Греції через спеку загинули кілька туристів.

Науковці кажуть, що хвилі спеки є природною частиною клімату, але їхня суворість і масштаби 2024 року - це не "просто літо". Хоча це літо, найімовірніше, буде одним із найспекотніших за всю історію спостережень, воно може стати й одним із найхолодніших у майбутньому.

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