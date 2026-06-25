Краще на Тенерифе: ціни на відпочинок в Одесі обурили українців

Тижневе проживання у готелі на узбережжя у номері з трьома ліжками та сніданком обійдеться майже у 130 тис. гривень.

В Україні встановилася сонячна та спекотна погода та для багатьох громадян розпочався сезон літніх відпусток. Водночас через безпекову ситуацію вибір місць для відпочинку залишається обмеженим - Одеса та Одеська область залишаються фактично єдиним напрямком у країні Україні, де можна провести відпустку біля моря. Однак високий попит на відпочинок у регіоні позначився і на вартості проживання.

У пабліку INSTAМАНІЯ оприлюднили добірку актуальних цін на номери в одеських готелях, які викликали жваве обговорення серед користувачів соцмереж.

Зокрема, тижневе проживання в елітному готелі "НЕМО", що знаходиться на пляжі "Ланжерон", в номері з трьома ліжками та включеним сніданком обійдеться приблизно у 126 тисяч гривень. Дещо доступнішим є відпочинок у готелі "КАДОРР", де за аналогічний період доведеться заплатити близько 82 тисяч гривень.

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Опубліковані ціни викликали хвилю коментарів. Частина користувачів із гумором зауважила, що за таку вартість готель мав би забезпечувати гостей власною системою протиповітряної оборони. Інші порівнюють ціни на морський відпочинок з популярними курортами за кордоном та із гірським українським Буковелем. Так, за словами людей, відпустка в Карпатах коштує ненабагато дешевше, однак там значно рідше лунають повітряні тривоги та існує менший ризик ракетних ударів. Деякі навіть не утримуються від ненормативної лексики.

Наприклад, один з користувачів написав, що інших місць куди поїхати на море окрім Одеси та області немає, а комерсанти наживаються. Водночас з боку моря часто летять російські ударні дрони, що днями призвело до гибелі туристки.

"І плюс уламок у горло в подарунок", - зазначив один з коментаторів.

Що написали про відпочинок та ціни в Одесі:

"Ціни не дорожче, ніж в Буковелі. Єдині переваги взагалі Карпат, відсутність повітряної тривоги і прильотів. Але то вже не залежить від самого міста. А що до готелів, можна знайти і дешевше. Там ціни розраховані на людей, для яких це недорого". "Як так розумію, це з власним ППО?". "Кому та смітник - Одеса - треба". "Ну, звісно такі номери вибирати на широку ногу то і ціни такі будуть". "Можна вже краще поїхати на Шацькі озера. Не море, звичайно, але кайф". "За 127 000 гривень можна зняти готель в Дубаї на два тижні в центрі з п'ятьма зірками. Або в тій же Ніцці так само на два тижні". "А Єгипет чи любий другий курорт без війни за ці кошти, де Червоне море і Середземне море... Це жесть. Могли б українцям робити якісь нормальні ціни…". "Дякую, краще таки на Тенерифе на 2 тижні, дешевше виходить) Без тривог і з видом на океан)".

Відпочинок у Одесі

Як писав УНІАН, влада Одеси пообіцяла, що у цьому сезоні збільшить кількість офіційно відкритих пляжів. На узбережжі коштом міського бюджету на ділянці від пляжу "Ланжерон" до 16-ї станції Великого Фонтану встановлюють додаткові мобільні укриття. В результаті, згідно з обіцянками, загальна кількість укриттів на узбережжі зросте до 19. Також планують збільшити кількість відкритих комунальних пляжів до 6, інші ділянки - в оренді у підприємців. Також відомо, що ціни на оренду в Одесі суттєво зросли.

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