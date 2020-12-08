Експерт зазначив, що туристичні вподобання наразі пов'язані із доступністю перельотів.

В умовах пандемії українці подорожують до Туреччини, Єгипту, на Занзібар, в ОАЕ, Домініканську Республіку і Мальдіви.

Про це розповів директор турагентства Юрій Дереш в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що туристичні вподобання наразі пов'язані переважно із доступністю перельотів.

Читайте такожГора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося

На запитання, куди зараз люди планують їхати порівняно з минулим роком, Дереш відповів: "Доступні країни, куди є прямі авіаперельоти або з пересадкою, це Туреччина, Єгипет, Занзібар - цей острів належить Танзанії, - ОАЕ, Домініканська Республіка, Мальдіви. На лижних напрямках - це Туреччина, Болгарія, Македонія, Сербія та Чорногорія".

За його словами, Австрія, Італія, Франція, Словаччина і Польща закриті для України, тому "вибирати особливо немає з чого".

Коментуючи вартість відпочинку, директор турагентства зазначив: "Якщо прив'язуватися до вартості у валюті, то, безумовно, вартість турів зменшилась. Але сама гривня трохи впала по відношенню до долара і євро. У гривнях вартість, можливо, трохи зросла або залишилася такою самою. Частина готелів не відкрилася, частина стимулює продажі на новий рік, щоб хоч щось заробити. Найдоступніші лижні тури - Македонія, Болгарія, трохи дорожче Туреччина, Сербія".

Вас також можуть зацікавити такі новини про туризм:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Андрій Василюк