Посилення карантинних обмежень запроваджуються 29 квітня і триватимуть до 17 травня.

Туреччина у зв'язку зі сплеском захворюваності на коронавірус запроваджує повний локдаун.

Про це з посиланням на агентство Anadolu повідомляє РБК-Україна.

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Як повідомляється, локдаун буде введений з 29 квітня по 17 травня. На цей період в країні будуть введені обмеження на міжміські поїздки, буде зупинено очне навчання в школах, а також закриється велика частка установ. Крім цього, заповнюваність громадського транспорту не повинна перевищувати 50%.

Обмеження набирають чинності з 19:00 29 квітня і закінчуються о 05:00 17 травня.

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Автор: Катерина Лиманська