Сертифікати, котрі підтверджують вакцинацію, планують видавати в Україні з кінця червня.

Українські "сертифікати вакцинації" відповідатимуть стандартам ЄС та дозволять відновити подорожі мешканців України до країн Євросоюзу.

Про це під час візиту в Брюссель заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Радіо Свобода.

За її словами, в Україні повністю готова ІТ-інфраструктура для запровадження "паспортів вакцинації". Тож їх планують видавати вже з кінця червня.

"Весь процес розробки цих паспортів здійснювався одразу разом з командою Європейської комісії, яка розробляє формат європейського цифрового паспорту ("цифрового зеленого сертифікату", - ред.). Тобто взаємосумісність - це була основа, яка закладалася в нашу роботу. З першого дня це був спільний процес", - сказала Стефанішина.

Паспорти вакцинації: що відомо

Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.

29 квітня Європейський парламент прийняв свою переговорну позицію щодо covid-сертифікатів, які будуть підтверджувати вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, система пересування країнами Євросоюзу із використанням так званих "сертифікатів вакцинації" від коронавірусу може почати працювати вже в червні.

20 травня Рада Європейського союзу затвердила рекомендації Єврокомісії щодо послаблення обмежень на в’їзд вакцинованих громадян з третіх країн через пандемію коронавірусу. Держави-члени ЄС можуть скасувати обмеження на неосновні поїздки для громадян з "третіх країн", котрі отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, схваленою EMA чи ВООЗ для екстреного застосування, щонайменше за 14 днів до прибуття.

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Автор: Олександр Топчій