В Україні повністю готова ІТ-інфраструктура для запровадження "паспортів вакцинації" / фото REUTERS

Українські "сертифікати вакцинації" відповідатимуть стандартам ЄС та дозволять відновити подорожі мешканців України до країн Євросоюзу.

Про це під час візиту в Брюссель заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Радіо Свобода.

За її словами, в Україні повністю готова ІТ-інфраструктура для запровадження "паспортів вакцинації". Тож їх планують видавати вже з кінця червня.

"Весь процес розробки цих паспортів здійснювався одразу разом з командою Європейської комісії, яка розробляє формат європейського цифрового паспорту ("цифрового зеленого сертифікату", - ред.). Тобто взаємосумісність - це була основа, яка закладалася в нашу роботу. З першого дня це був спільний процес", - сказала Стефанішина.

Паспорти вакцинації: що відомо

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Автор: Олександр Топчій