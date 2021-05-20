Українські "сертифікати вакцинації" відповідатимуть стандартам ЄС та дозволять відновити подорожі мешканців України до країн Євросоюзу.
Про це під час візиту в Брюссель заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Радіо Свобода.
За її словами, в Україні повністю готова ІТ-інфраструктура для запровадження "паспортів вакцинації". Тож їх планують видавати вже з кінця червня.
"Весь процес розробки цих паспортів здійснювався одразу разом з командою Європейської комісії, яка розробляє формат європейського цифрового паспорту ("цифрового зеленого сертифікату", - ред.). Тобто взаємосумісність - це була основа, яка закладалася в нашу роботу. З першого дня це був спільний процес", - сказала Стефанішина.
Паспорти вакцинації: що відомо
- Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.
- При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.
- 29 квітня Європейський парламент прийняв свою переговорну позицію щодо covid-сертифікатів, які будуть підтверджувати вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.
- За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, система пересування країнами Євросоюзу із використанням так званих "сертифікатів вакцинації" від коронавірусу може почати працювати вже в червні.
- 20 травня Рада Європейського союзу затвердила рекомендації Єврокомісії щодо послаблення обмежень на в’їзд вакцинованих громадян з третіх країн через пандемію коронавірусу. Держави-члени ЄС можуть скасувати обмеження на неосновні поїздки для громадян з "третіх країн", котрі отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, схваленою EMA чи ВООЗ для екстреного застосування, щонайменше за 14 днів до прибуття.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.