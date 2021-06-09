Європарламент схвалив використання цифрового COVID-сертифіката.
Про це повідомляє Європейська правда.
Такі сертифікати видаватимуть національні органи безкоштовно у цифровому чи паперовому форматі з QR-кодом.
Документ повинен засвідчувати повне проходження щеплення від коронавірусу (схваленим препаратом EMA), негативний результат тесту чи те, що людина вилікувалась від інфекції.
Читайте такожФранція відкрила кордони для туристів з усього світу: правила в'їзду для українцівПередбачено, що вказане рішення набуде чинності 1 липня – після остаточного затвердження Радою ЄС й публікації в Офіційному журналі.
COVID-паспорт діятиме рік (рахуючи з 1 липня). Сертифікат не буде передумовою вільного пересування і не буде вважатися проїзним документом.
Держави-члени самі вирішують, чи приймають вони також сертифікати на вакцини, перелічені ВООЗ для екстреного використання.
Запровадження COVID-паспорт стане уможливить пом’якшення обмежень на пересування між країнами в період пандемії коронавірусу.
Починаючи з кінця 2019 року уряди держав запровадили карантинні обмеження на переміщення іноземців у зв’язку з поширенням COVID-19.
Від туристів вимагають обов’язкову самоізоляцію та/або проходження тесту на виявлення хвороби; також зважають й на показники захворюваності всередині країн, звідки прибувають мандрівники.
Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово звертала увагу, що рішення щодо відкриття кордонів тільки для вакцинованих громадян з огляду на незадовільну забезпеченість препаратами бідних країн буде дискримінаційним.
В Україні вакцинація громадян з груп ризику стартувала з кінця лютого 2021 року. У червні в Києві, Львові та Одесі відкрилися масові центри вакцинації. В уряді зазначили, що вакцинованим українцям будуть видавати сертифікати про проходження двоетапної імунізації.
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